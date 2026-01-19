Скидки
Мурад Мусаев: в Армении думают, что «Краснодар» Сперцяна в плену держит

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о полузащитнике и капитане своей команды Эдуарде Сперцяне. Летом армянский хавбек был близок к переходу в выступающий в Чемпионшипе «Саутгемптон».

«Он не рвётся никуда. То есть нагнетают здесь и нагнетают очень много в Армении. Говорят, что там… Чуть ли, не знаю, мне кажется, они думают, что «Краснодар» его в плену держит. Но он счастливый человек. Он прям легенда клуба и города.

Его все обожают. И он играет в яркий футбол. Сам Эдик не переживает (что не перешёл в другой клуб. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

