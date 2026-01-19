Скидки
Игорь Дивеев заявил, что не будет праздновать гол в ворота ЦСКА

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что не будет праздновать гол в ворота ЦСКА. Игроком сине-бело-голубых Дивеев стал в это трансферное окно, ранее он выступал за армейцев. За ЦСКА Дивеев выступал на протяжении шести лет.

— Уже совсем скоро «Зенит» встретится с ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ.
— Причём в 10 утра.

— А в чемпионате это будет игра 28-го тура в мае. Будете ждать этого матча с особым нетерпением?
— Да. Не стану скрывать — хочется сыграть на «ВЭБ Арене». Мне это будет приятно.

— Почему такое предполагаете?
— В соцсетях писали на эту тему всякую чушь. В большинстве, конечно, поддерживали. Поблагодарили за шесть лет в ЦСКА, пожелали удачи, новых достижений. Посмотрим, что будет на стадионе. Это ведь интересно! Примерно так же, как когда выходишь на игру со «Спартаком». Там ведь такой гул стоит. Меня это заводит.

— Если волею судьбы забьёте ЦСКА, то будете праздновать?
— Нет. Из уважения к клубу и команде, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

