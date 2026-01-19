Марокканцы весь матч пытались украсть полотенце вратаря Сенегала в финале Кубка Африки

Марокканские болбои пытались забрать полотенце основного вратаря сборной Сенегала Эдуарда Менди в финальном матче Кубка Африки.

Второй вратарь Сенегала, Йеванн Диуф, делал всё возможное, чтобы защитить полотенце основного голкипера сборной. Мальчики, подающие мячи, пытались вырвать полотенце у Диуфа из рук, даже сбив его на поле, после чего один из них потащил голкипера по газону.

Также марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари пытался перехватить полотенце, когда Менди просил его у Диуфа.

Фото: Кадр из видео

«Для меня это было просто полотенце, ничего больше, чтобы высушить перчатки и лицо. Возможно, с этими полотенцами связаны какие-то легенды, но для меня это было вполне обычным делом. Я был так же удивлён, как и вы, когда увидел, что они пытаются его забрать. Не знаю, почему они так делали, однако думаю, это было нечестно, по крайней мере, с их стороны», — приводит слова Диуфа TyC Sports.

Сборная Сенегала выиграла свой второй Кубок африканских наций. В предыдущий раз Сенегал брал золото турнира в 2021 году. Тогда команда в решающей стадии победила Египет в серии послематчевых пенальти — 0:0 (4:2 пен.).