«Он хотел забить». Вратарь Сенегала Менди — о пенальти Браима Диаса в финале Кубка Африки

Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди высказался о незабитом пенальти нападающего Марокко Браима Диаса в финале Кубка Африки. Форвард мадридского «Реала» не реализовал спорный 11-метровый удар на 90+24-й минуте при счёте 0:0. Игра завершилась победой Сенегала (1:0).

«Браим намеренно промахнулся с пенальти? Нет, конечно нет. Мы должны быть серьёзны. Вы действительно думаете, что за минуту до конца матча, когда страна ждала титула 50 лет, мы смогли бы прийти к соглашению?

Он хотел забить, и я заслуживаю похвалы за то, что остановил его, вот и всё», – приводит слова Менди аккаунт Football Talk в соцсети X.

Отметим, что некоторые зрители встречи предположили, что Браим Диас специально не забил пенальти в конце игры.

Победу национальной команде Сенегала принёс гол Папа Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.