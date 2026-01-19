Скидки
«Не для истории, для вечности». Вратарь Сенегала — про пенальти в финале Кубка Африки

Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди отреагировал на незабитый пенальти нападающего Марокко Браима Диаса в финале Кубка Африки. Главный судья встречи Жан-Жак Ндала Нгамбо назначил спорный пенальти в добавленное время, но форвард мадридского «Реала» не реализовал 11-метровый удар на 90+24-й минуте при счёте 0:0. Игра завершилась победой Сенегала (1:0).

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Не для истории, для вечности», – написал Менди в своём аккаунте в соцсети X.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).

