«Не для истории, для вечности». Вратарь Сенегала — про пенальти в финале Кубка Африки

Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди отреагировал на незабитый пенальти нападающего Марокко Браима Диаса в финале Кубка Африки. Главный судья встречи Жан-Жак Ндала Нгамбо назначил спорный пенальти в добавленное время, но форвард мадридского «Реала» не реализовал 11-метровый удар на 90+24-й минуте при счёте 0:0. Игра завершилась победой Сенегала (1:0).

«Не для истории, для вечности», – написал Менди в своём аккаунте в соцсети X.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).