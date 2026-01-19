Дивеев ответил на ироничный пост Кругового после своего перехода из ЦСКА в «Зенит»

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев ответил, как воспринял слова экс-партнёра по ЦСКА Данила Кругового после своего перехода в санкт-петербургский клуб. Футболист армейцев отреагировал на трансфер защитника словами: «Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!».

— Было очень мило с его стороны и приятно, что он так написал. Мы потом пересеклись с ним в Абу-Даби в первый день сбора ЦСКА. От души поболтали, посмеялись, пожелали друг другу удачи.

— Некоторые посчитали, что в посте Кругового была подколка.

— В нашем деле это абсолютно нормально. Главное, уметь понимать шутки. Со мной, во всяком случае, точно можно шутить (улыбается). Да и с самоиронией всё в порядке.

— У Кругового про «Зенит» тоже ничего не спрашивали?

— Вообще ни у кого. Понимал, какие футболисты здесь играют, какая это команда, какой тренерский штаб её возглавляет и что за требования ждут. И потом, интереснее всё самому узнавать на месте. Приходишь, знакомишься, делишься какими-то своими историями. Прикольно! — сказал Дивеев в интервью «Матч ТВ».