Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев ответил на ироничный пост Кругового после своего перехода из ЦСКА в «Зенит»

Дивеев ответил на ироничный пост Кругового после своего перехода из ЦСКА в «Зенит»
Комментарии

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев ответил, как воспринял слова экс-партнёра по ЦСКА Данила Кругового после своего перехода в санкт-петербургский клуб. Футболист армейцев отреагировал на трансфер защитника словами: «Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!».

— Было очень мило с его стороны и приятно, что он так написал. Мы потом пересеклись с ним в Абу-Даби в первый день сбора ЦСКА. От души поболтали, посмеялись, пожелали друг другу удачи.

— Некоторые посчитали, что в посте Кругового была подколка.
— В нашем деле это абсолютно нормально. Главное, уметь понимать шутки. Со мной, во всяком случае, точно можно шутить (улыбается). Да и с самоиронией всё в порядке.

— У Кругового про «Зенит» тоже ничего не спрашивали?
— Вообще ни у кого. Понимал, какие футболисты здесь играют, какая это команда, какой тренерский штаб её возглавляет и что за требования ждут. И потом, интереснее всё самому узнавать на месте. Приходишь, знакомишься, делишься какими-то своими историями. Прикольно! — сказал Дивеев в интервью «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве
Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android