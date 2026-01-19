Скидки
Суд отклонил апелляцию «Ювентуса» по выплате Криштиану Роналду € 9,8 млн — Football Italia

Бывший нападающий «Ювентуса», ныне выступающий за «Аль-Наср», Криштиану Роналду выиграл судебное дело против итальянской команды, которая не сможет вернуть € 9,8 млн, выплаченных португальцу в рамках спора о заработной плате, сообщает Football Italia.

Апелляция «Ювентуса» на решение о выплате португальскому футболисту была отклонена. Судья оставил в силе решение арбитражной коллегии от апреля 2024 года, согласно которому нападающий имеет право на выплату от клуба.

Напомним, у футболиста было соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса. Однако «бьянконери» не перевели форварду денежные средства, которые были обещаны даже в случае его ухода из клуба, в результате чего Роналду обратился в суд.

Португальский футболист выступал в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год.

