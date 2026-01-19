Скидки
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА Инфантино осудил сборную Сенегала после скандала в финале Кубка Африки

Президент ФИФА Инфантино осудил сборную Сенегала после скандала в финале Кубка Африки
Президент Международной федераций футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино осудил поведение игроков и болельщиков сборной Сенегала после финала Кубка Африки с Марокко. Напомним, после спорного пенальти в ворота Сенегала главный тренер Пап Тьяв увёл команду с поля, а фанаты «львов Теранги» пытались прорваться на газон. Позже Садио Мане вернул сокомандников из раздевалки, а Браим Диас не реализовал пенальти. В дополнительное время гол Папа Гейе принёс сборной Сенегала победу в матче.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Твёрдо осуждаем поведение сенегальских игроков, которые ушли в раздевалку, и говорим о неприемлемости такого поступка. Страшные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повториться.

Неприемлемо покидать поле таким образом, и насилие нельзя терпеть в нашем спорте — это просто недопустимо. Мы всегда должны уважать решения судей как на поле, так и вне его. Команды должны действовать, соблюдая правила игры, ведь любое другое поведение ставит под угрозу саму суть футбола!» – приводит слова Инфантино издание RFI.

