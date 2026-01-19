Скидки
Юрий Жирков объяснил, почему принял предложение войти в тренерский штаб «Динамо»

Тренер московского «Динамо» Юрий Жирков рассказал о звонке главного тренера бело-голубых Ролана Гусева с предложением присоединиться к штабу команды. Экс-полузащитник выступал за московский клуб с 2013 по 2016 год.

— Ролан мне позвонил, сказал, что есть такое предложение. Решил принять, потому что я отучился, получил лицензию. Если бы я отказался, наверное, себе бы не простил.

— В гостинице разговаривали с молодыми ребятами. Можете поделиться, о чём этот разговор был?
— Ну, ничего, спрашивали, как было в Англии, какие тренировки и всё такое. Так что ничего особенного.

Много кто остался [в клубе] из массажистов, с кем мы работали, когда я был игроком, и из персонала тоже, физиотерапевт. Всегда приятно возвращаться в команду, в которой провёл два с лишним года, — сказал Жирков в интервью на клубном YouTube-канале «Динамо».

