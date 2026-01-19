Непомнящий: Соболев — не та фигура, которая компенсирует уход Кассьерры в «Зените»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе из «Зенита» нападающего Матео Кассьерры. Ранее сообщалось, что в колумбийце заинтересован бразильский «Атлетико Минейро».

«Думаю, после ухода Кассьерры «Зенит» найдёт выход из положения. Соболев — не та фигура, которая компенсирует нехватку центрального нападающего. Думаю, у «Зенита» уже есть какой-то вариант, которого они пригласят на эту позицию. Соболев мне нравился до того, как перешёл в «Спартак».

После он потерял уверенность или какие-то качества, когда он не может прийти в себя. Или трибуны на него так давят? Я сомневаюсь, что именно в «Зените» он сыграет на нужном уровне. Я бы порекомендовал ему перейти в другую команду, где он бы себя чувствовал легче и свободнее. В любом другом клубе РПЛ пригодился бы такой нападающий, как Соболев», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.