Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: Соболев — не та фигура, которая компенсирует уход Кассьерры в «Зените»

Непомнящий: Соболев — не та фигура, которая компенсирует уход Кассьерры в «Зените»
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе из «Зенита» нападающего Матео Кассьерры. Ранее сообщалось, что в колумбийце заинтересован бразильский «Атлетико Минейро».

«Думаю, после ухода Кассьерры «Зенит» найдёт выход из положения. Соболев — не та фигура, которая компенсирует нехватку центрального нападающего. Думаю, у «Зенита» уже есть какой-то вариант, которого они пригласят на эту позицию. Соболев мне нравился до того, как перешёл в «Спартак».

После он потерял уверенность или какие-то качества, когда он не может прийти в себя. Или трибуны на него так давят? Я сомневаюсь, что именно в «Зените» он сыграет на нужном уровне. Я бы порекомендовал ему перейти в другую команду, где он бы себя чувствовал легче и свободнее. В любом другом клубе РПЛ пригодился бы такой нападающий, как Соболев», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Зенит» и «Динамо» идут за бразильцами «Ботафого», а Кассьерра уходит. LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» и «Динамо» идут за бразильцами «Ботафого», а Кассьерра уходит. LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android