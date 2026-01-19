Скидки
Гонду — о переходе в ЦСКА: решиться было несложно, это большой клуб, солидная марка

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался о переходе в армейский клуб из «Зенита», а также рассказал про адаптацию в новом коллективе.

«Решиться было несложно, это большой клуб, солидная марка. Об интересе армейцев я узнал где‑то в октябре, когда уже подыскивал новый клуб. Поэтому внимательно следил за выступлениями ЦСКА и прекрасно знаю, как он играет. Меня очень хорошо приняли – и команда, и тренерский штаб. Этот тёплый приём помогает быстрее адаптироваться», — сказал Гонду в эфире «Матч ТВ».

В первой части сезона-2025/2026 Гонду принял участие в 14 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Гурцкая высказался о чемпионских амбициях ЦСКА после трансферов Баринова и Гонду
