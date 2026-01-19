Скидки
Тренер «Динамо» Шаронов рассказал о своей роли в штабе Ролана Гусева

Роман Шаронов, ассистент главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева, рассказал о своей роли в команде.

«Моя профильная позиция – это центральный защитник, знаю все детали, но при этом могу подсказать и нападающим, потому что я играл против хороших форвардов. Тут есть взаимосвязь. Я буду помогать Ролану Александровичу, чтобы команда становилась сильнее во всех элементах.

У нас есть три составляющие, о которых мы говорили: это физическая подготовка, ментальность и тактическая подготовка – то есть понимание игры футболистами, которые должны одинаково понимать тот или иной эпизод. Вот мы и работаем над этими тремя составляющими», — сказал Шаронов в интервью официальному сайту «Динамо».

