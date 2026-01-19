Непомнящий: Карседо нужен панцирь черепахи, чтобы справиться с давлением в «Спартаке»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что новому главному тренеру московского «Спартака» Хуану Карседо необходимо будет проявить стрессоустойчивость для успешной работы в столичном клубе.

«Для того чтобы качественно работать в «Спартаке», нужно обладать такими качествами, как умение сопротивляться, терпеть, не поддаваться давлению, которое обрушится на Карседо. «Спартак» — одна из самых сложных команд для тренеров. Сложная в плане отношения с болельщиками, с журналистами и с руководством клуба, которое тоже находится под давлением.

Карседо нужно обладать особым панцирем, как у черепахи, чтобы не поддаваться этому давлению. Потому что влияние этих факторов иногда сбивает нервную систему у тренеров. И они не могут справиться. Я всегда говорил, что для качественной работы в «Спартаке» нужен человек, который имеет какой-то андерграунд работы в команде, какой-то шлейф — бывший игрок или специалист, который работал в этой среде. А человек со стороны? Я сомневаюсь, что Карседо справится», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице