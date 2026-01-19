Джику высказался о своём отпуске и главном тренере «Спартака» Карседо

Защитник московского «Спартака» Александер Джику рассказал, как провёл отпуск, и поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

«За отпуск многое успел. Был в разных городах Франции: Монпелье, Страсбурге, Париже. А потом неделю провёл в Дубае. Конечно, смотрел матчи Кубка Африки. Бонгонда и Ву играли не так много. Но рад за Кристофера, который дошёл до 1/4 финала. Тео тоже здорово выступал за свою сборную. Был с ними на связи.

Я в хорошей форме. Рад вернуться к работе. Знаю, что наш новый главный тренер помогал Унаи Эмери в «ПСЖ». Изучил информацию о нём. Думаю, мы сможем здорово играть.

Постараемся набирать максимум очков, чтобы для начала войти в тройку. А дальше посмотрим, сможем ли бороться за первое место», — приводит слова Джику официальный сайт клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.