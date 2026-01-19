Скидки
«Зенит» и «Атлетико Минейро» достигли полной договорённости о трансфере Кассьерры — Сьерра

Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра переходит в бразильский «Атлетико Минейро». Как сообщает колумбийский инсайдер Пипе Сьерра в соцсети X, клубы достигли полной договорённости о трансфере 28-летнего форварда.

По данным источника, колумбийский нападающий покинет «Зенит» на постоянной основе. Во вторник, 20 января, он отправится в Бразилию для официального объявления о своём переходе.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В санкт-петербургский клуб он перебрался из «Сочи». В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись семью голами и двумя передачами.

