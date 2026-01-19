Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» расторг контракт защитника Соломона Агбалаки

«Сочи» расторг контракт защитника Соломона Агбалаки
Комментарии

«Сочи» расторг контракт с защитником Соломоном Агбалакой. Об этом сообщает телеграм-канал клуба Российской Премьер-Лиги.

Нигерийский футболист выступал за «Сочи» с 2023 года. Всего на его счету шесть матчей за российский клуб. В нынешнем сезоне он сыграл три встречи Кубка России, но ни разу не появился на поле в чемпионате страны.

После 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав девять очков. От зоны стыковых матчей команду Игоря Осинькина отделяет пять очков. При этом клуб из одноимённого города обладает худшей в лиге разницей забитых и пропущенных мячей («–25»). Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android