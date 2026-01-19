«Сочи» расторг контракт защитника Соломона Агбалаки

«Сочи» расторг контракт с защитником Соломоном Агбалакой. Об этом сообщает телеграм-канал клуба Российской Премьер-Лиги.

Нигерийский футболист выступал за «Сочи» с 2023 года. Всего на его счету шесть матчей за российский клуб. В нынешнем сезоне он сыграл три встречи Кубка России, но ни разу не появился на поле в чемпионате страны.

После 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав девять очков. От зоны стыковых матчей команду Игоря Осинькина отделяет пять очков. При этом клуб из одноимённого города обладает худшей в лиге разницей забитых и пропущенных мячей («–25»). Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.