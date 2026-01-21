«Ньюкасл» — ПСВ: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл» и ПСВ. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В следующем туре английский клуб встретится с «ПСЖ» (28 января). В минувшем туре «сороки» сыграли вничью с «Байером» — 2:2. Следующий матч в соревновании ПСВ проведёт с «Баварией» (28 января). В 6-м туре нидерландский клуб уступил «Атлетико» Мадрид — 2:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

