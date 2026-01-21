Скидки
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — ПСВ: во сколько начало матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть трансляцию

«Ньюкасл» — ПСВ: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл» и ПСВ. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
В следующем туре английский клуб встретится с «ПСЖ» (28 января). В минувшем туре «сороки» сыграли вничью с «Байером» — 2:2. Следующий матч в соревновании ПСВ проведёт с «Баварией» (28 января). В 6-м туре нидерландский клуб уступил «Атлетико» Мадрид — 2:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
