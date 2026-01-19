Скидки
Непомнящий: ЦСКА был мягкой игрушкой — Баринов вернёт команде жёсткий характер

Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«В ЦСКА, кроме Акинфеева, некому было создавать мужскую атмосферу. ЦСКА был мягкой игрушкой, а не командой. Трансфер Баринова — хороший ход для армейцев. Вся команда сейчас понимает, что нет единого и мощного кулака, который был при братьях Березуцких и Игнашевиче плюс Акинфееве. Когда все знали, что ЦСКА умеет постоять за себя.

Армейцы неплохо играют, Баринов обладает жёстким и твёрдым характером, которого не было у ЦСКА. Мне кажется, он быстро вольётся в состав», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА объявил о переходе футболиста 13 января. В сезоне-2025/2026 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. На его счету три гола и шесть результативных передач.

