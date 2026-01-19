Браим извинился перед Марокко за незабитый пенальти на 90+24-й минуте финала Кубка Африки

Вингер мадридского «Реала» и сборной Марокко Браим Диас извинился перед соотечественниками после финала Кубка африканских наций с Сенегалом (0:1 д. вр.). На 90+24-й минуте футболист не реализовал пенальти, пробив «паненкой».

«Моё сердце болит. Я мечтал об этом титуле благодаря всей вашей любви, каждому вашему сообщению, вашей поддержке, которая давала мне почувствовать, что я не один. Я боролся изо всех сил, прежде всего всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения.

Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживёт легко, но я буду стараться. Не ради себя, а ради всех, кто верил в меня, и ради всех, кто страдал вместе со мной. Я буду продолжать идти вперёд, пока однажды не смогу отплатить за всю эту любовь и стать источником гордости для моего марокканского народа», — написал Диас в соцсети X.