Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Браим извинился перед Марокко за незабитый пенальти на 90+24-й минуте финала Кубка Африки

Браим извинился перед Марокко за незабитый пенальти на 90+24-й минуте финала Кубка Африки
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» и сборной Марокко Браим Диас извинился перед соотечественниками после финала Кубка африканских наций с Сенегалом (0:1 д. вр.). На 90+24-й минуте футболист не реализовал пенальти, пробив «паненкой».

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Моё сердце болит. Я мечтал об этом титуле благодаря всей вашей любви, каждому вашему сообщению, вашей поддержке, которая давала мне почувствовать, что я не один. Я боролся изо всех сил, прежде всего всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения.

Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживёт легко, но я буду стараться. Не ради себя, а ради всех, кто верил в меня, и ради всех, кто страдал вместе со мной. Я буду продолжать идти вперёд, пока однажды не смогу отплатить за всю эту любовь и стать источником гордости для моего марокканского народа», — написал Диас в соцсети X.

Материалы по теме
«Образ Африки опозорен». Мировые СМИ бурлят после скандального финала в Марокко
«Образ Африки опозорен». Мировые СМИ бурлят после скандального финала в Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android