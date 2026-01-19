Скидки
Манфред Угальде: конкретной цели по голам не ставлю. Интересы команды и её победы важнее

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился подробностями сделанного предложения своей девушке, а также рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона.

— В отпуске ты сделал предложение своей девушке.
— Не могу сказать, что было сложно. Я сделал то, что хотел. Потому что готов связать свою жизнь именно с этим человеком. Хотя в определённый момент понервничать пришлось. Саму свадьбу планируем на следующий декабрь.

— Как прошёл старт сбора?
— Рады были начать работу в новом году. Познакомились с главным тренером, настроение у всех отличное. Должны извлечь максимум пользы из этих сборов. Сконцентрирован на том, чтобы подойти к официальным матчам в оптимальной форме. Конкретной цели по голам не ставлю. Интересы команды и её победы важнее, — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Угальде сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.

