Браим Диас расплакался после финала КАН, партнёры по Марокко крайне возмущены — Каддури

Форвард сборной Марокко Браим Диас заплакал в раздевалке после финала Кубка африканских наций, в котором его команда уступила Сенегалу (0:1 д. вр.). Об этом сообщает журналист DZ Foot Иллиес Каддури в соцсети X.

По данным источника, Диас извинился перед партнёрами по команде за не реализованный «паненкой» пенальти на 90+24-й минуте финала, после чего расплакался. Сообщается, что старшие товарищи по команде крайне возмущены и до сих пор не простили его. Команда опустошена, все игроки находятся в полном недоумении.

Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка Африки. На его счету пять забитых мячей на турнире.