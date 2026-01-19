Скидки
Валерий Непомнящий: для Дивеева переход в «Зенит» — новый вызов

Валерий Непомнящий: для Дивеева переход в «Зенит» — новый вызов
Комментарии

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

«Наверное, Дивеев — лучший центральный защитник среди россиян. Вот эта травматичность — это тоже такой момент. В одной команде так, придёт в другую команду, может, у него всё это закончится. Я не сомневаюсь, что Дивеев будет играть в основе «Зенита». С приглашением Игоря клуб решает проблему с лимитом. Думаю, это и для Дивеева новый вызов.

Не совсем понял его ситуацию с уходом из ЦСКА, но понимаю, что для игрока это не самый плохой вариант. Он ушёл в «Зенит» — одну из сильнейших команд нашей страны. Борьба за титулы — как само собой разумеющееся. И в спортивном, и в финансовом плане Дивеев далеко не проиграл с этим переходом в «Зенит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

