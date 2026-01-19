Федерация футбола Марокко объявила о намерении подать в суд на КАФ и ФИФА из-за финала КАН

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) опубликовала официальное заявление после поражения национальной команды от Сенегала (0:1 д. вр.) в финале Кубка африканских наций. После назначения пенальти в ворота сборной Сенегала её футболисты покинули поле в знак протеста против решения судьи. Пенальти был исполнен на 90+24-й минуте. Голкипер Эдуард Менди отразил удар «паненкой» марокканца Браима Диаса.

«Королевская марокканская футбольная федерация объявляет о намерении подать в суд на Конфедерацию африканского футбола (КАФ) и ФИФА в связи с отказом сборной Сенегала от участия в финальном матче с Марокко и событиями, последовавшими за решением арбитра назначить пенальти, которое эксперты сочли правильным. Это существенно повлияло на ход встречи и игру футболистов.

С другой стороны, Королевская марокканская футбольная федерация выражает искреннюю благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны национальной команде, проявляя образцовую поддержку на всех матчах сборной. Она также благодарит всех, кто внёс свой вклад в успех этого континентального турнира», — говорится в заявлении Королевской марокканской футбольной федерации в соцсети X.