Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерация футбола Марокко объявила о намерении подать в суд на КАФ и ФИФА из-за финала КАН

Федерация футбола Марокко объявила о намерении подать в суд на КАФ и ФИФА из-за финала КАН
Комментарии

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) опубликовала официальное заявление после поражения национальной команды от Сенегала (0:1 д. вр.) в финале Кубка африканских наций. После назначения пенальти в ворота сборной Сенегала её футболисты покинули поле в знак протеста против решения судьи. Пенальти был исполнен на 90+24-й минуте. Голкипер Эдуард Менди отразил удар «паненкой» марокканца Браима Диаса.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Королевская марокканская футбольная федерация объявляет о намерении подать в суд на Конфедерацию африканского футбола (КАФ) и ФИФА в связи с отказом сборной Сенегала от участия в финальном матче с Марокко и событиями, последовавшими за решением арбитра назначить пенальти, которое эксперты сочли правильным. Это существенно повлияло на ход встречи и игру футболистов.

С другой стороны, Королевская марокканская футбольная федерация выражает искреннюю благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны национальной команде, проявляя образцовую поддержку на всех матчах сборной. Она также благодарит всех, кто внёс свой вклад в успех этого континентального турнира», — говорится в заявлении Королевской марокканской футбольной федерации в соцсети X.

Материалы по теме
«Образ Африки опозорен». Мировые СМИ бурлят после скандального финала в Марокко
«Образ Африки опозорен». Мировые СМИ бурлят после скандального финала в Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android