Марк Гехи высказался о двух партнёрах по «Манчестер Сити» после перехода в клуб

Центральный защитник Марк Гехи высказался о своих новых партнёрах по команде – Филипе Фодене и Джоне Стоунзе – после перехода в «Манчестер Сити» из «Кристал Пэлас».

«Фил [Фоден] — потрясающий человек. Я мог бы говорить о нём бесконечно. В первую очередь он просто потрясающий человек, а не футболист. Для меня большая честь играть с ним. А как футболист он непревзойдённый – природный талант, победитель. Поэтому я очень рад, что теперь могу играть с ним на постоянной основе.

Честно говоря, я думаю, что Джон [Стоунз] взял меня под свою опеку. Особенно когда я в национальной команде, я воспринимаю его как старшего брата. Он всегда обо мне заботился, особенно здорово было играть с ним на Евро. Он просто облегчает вам жизнь, потому что хорошо понимает игру. Но опять же, он очень простой и приземлённый человек, особенно если учитывать все его достижения. Он потрясающий человек, и я очень рад играть с ним», — приводит слова Гехи официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Марк провёл 33 матча за «Кристал Пэлас», отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.