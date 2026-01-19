Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник Марк Гехи рассказал о причинах перехода в «Манчестер Сити»

Английский центральный защитник Марк Гехи высказался после перехода из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити», раскрыв причины трансфера.

«Прежде всего это огромная честь – играть за такой большой клуб. Я всегда был одержим желанием совершенствоваться, это то, к чему я постоянно стремлюсь, и это идеальное место для роста. Я много слышал о клубе и болельщиках, игроки говорят сами за себя, тренер – тоже. Это определённо подходящая среда для моего развития и просто для того, чтобы стать лучше. Надеюсь, я смогу внести свой вклад и помочь каждому игроку здесь.

[Предыдущие трофеи «Манчестер Сити»?] Честно говоря, это было абсолютное доминирование, и было здорово видеть, чего клуб достиг. Рост и постоянный развитие, к которому стремится клуб. Я просто хочу прийти и помочь, внести свой вклад и посмотреть, как далеко клуб сможет продвинуться дальше», – приводит слова Гехи официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Гехи провёл 33 матча за «Кристал Пэлас», отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. В прессе появлялась информация, что стоимость трансфера англичанина в манчестерский клуб составила € 23 млн.

