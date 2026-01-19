Скидки
«Мыслей «халтурить» нет и не было». Зобнин — о мотивации и тренере «Спартака» Карседо

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей мотивации в составе красно-белых, а также высказался о новом главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.

«Внутри сидит это желание выигрывать конкуренцию. Плюс я должен быть примером, особенно для молодых. Мыслей «халтурить», не добегать нет и никогда не было.

Позади первые тренировки. Всем понравилось. Налаживаем атмосферу в рабочем режиме. Главный тренер много общается с игроками, отдельно встречался со мной как с капитаном и вице-капитанами», — приводит слова Зобнина официальный сайт клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Манфред Угальде: конкретной цели по голам не ставлю. Интересы команды и её победы важнее
