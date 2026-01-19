Скидки
Валерий Карпин поделился деталями разговора с Захаряном о его положении в «Реале Сосьедад»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад», а также поделился подробностями разговора с футболистом о его роли в команде. Ранее специалист посетил матч 20-го тура Ла Лиги, в котором баски одолели «Барселону» (2:1).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

«Я приехал, чтобы побыть с Захаряном, поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует, а также насладиться матчем «Реал Сосьедад» — «Сельта» на следующей неделе. Повреждение Захаряна? Это несерьёзная травма, и он, возможно, будет доступен для игры с «Сельтой».

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче с «Осасуной» (2:2, 4:3 пен.) было видно, что он чувствует себя физически здоровым и очень мотивированным. Если он сможет избежать травм, ему действительно нужно начать показать свой талант.

Кубок Испании . 1/8 финала
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
4 : 3
Осасуна
Памплона
0:1 Монкайола – 4'     0:2 Оярсабаль – 17'     1:2 Туррьентес – 75'     2:2 Субельдия – 90'    

Я хочу поговорить с ним о том, как он видит себя в команде и что чувствует. Год назад он говорил мне, что его не выпускают на поле, что ему не доверяют, а теперь он изменил свое мнение. Теперь он говорит, что должен усердно работать и доказать, что заслуживает места в команде. Он больше не ищет оправданий», — сказал Карпин в интервью Diario Vasco.

