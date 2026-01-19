Валерий Карпин поделился деталями разговора с Захаряном о его положении в «Реале Сосьедад»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад», а также поделился подробностями разговора с футболистом о его роли в команде. Ранее специалист посетил матч 20-го тура Ла Лиги, в котором баски одолели «Барселону» (2:1).
«Я приехал, чтобы побыть с Захаряном, поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует, а также насладиться матчем «Реал Сосьедад» — «Сельта» на следующей неделе. Повреждение Захаряна? Это несерьёзная травма, и он, возможно, будет доступен для игры с «Сельтой».
В матче с «Осасуной» (2:2, 4:3 пен.) было видно, что он чувствует себя физически здоровым и очень мотивированным. Если он сможет избежать травм, ему действительно нужно начать показать свой талант.
Я хочу поговорить с ним о том, как он видит себя в команде и что чувствует. Год назад он говорил мне, что его не выпускают на поле, что ему не доверяют, а теперь он изменил свое мнение. Теперь он говорит, что должен усердно работать и доказать, что заслуживает места в команде. Он больше не ищет оправданий», — сказал Карпин в интервью Diario Vasco.
