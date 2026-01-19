Садио Мане подтвердил завершение карьеры в сборной после победы в Кубке Африки

Нападающий сборной Сенегала и саудовского «Аль-Насра» Садио Мане подтвердил завершение карьеры в национальной команде после финала Кубка африканский наций. Сенегал обыграл Марокко в решающем матче турнира со счётом 1:0, забив победный гол в дополнительное время.

«Кажется, я уже говорил об этом, просто повторяю ещё раз. Если всё пойдет хорошо, даст бог, я остановлюсь на этом. Думаю, на следующее поколение можно рассчитывать, они справятся со своей задачей, и я буду их 12-м игроком», – приводит слова Мане RMC Sport.

Садио Мане был признан лучшим игроком Кубка Африки. На счету 33-летнего нападающего два гола и две результативные передачи в семи встречах турнира. Кроме этого, футболист вернул свою сборную на поле после скандального пенальти в концовке финального матча.