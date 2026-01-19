Скидки
«Ситуация очень странная». Карпин обсудил с испанским СМИ отстранение сборной России

«Ситуация очень странная». Карпин обсудил с испанским СМИ отстранение сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин, находясь в Испании, прокомментировал положение дел в национальной команде после отстранения от официальных соревнований. Ранее специалист посетил матч 20-го тура Ла Лиги, в котором «Реале Сосьедад» победил «Барселону» (2:1).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

«Ситуация очень странная. Мы можем играть только товарищеские матчи, и мы не знаем, когда сможем снова соревноваться, или даже сможем ли вообще. Поэтому мы решили немного изменить возраст команды, привлечь много молодых футболистов, посмотреть много разных игроков, пока мы ждём разрешения вернуться», — заявил Карпин в интервью Diario Vasco.

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.

