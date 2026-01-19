«Ситуация очень странная». Карпин обсудил с испанским СМИ отстранение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, находясь в Испании, прокомментировал положение дел в национальной команде после отстранения от официальных соревнований. Ранее специалист посетил матч 20-го тура Ла Лиги, в котором «Реале Сосьедад» победил «Барселону» (2:1).
«Ситуация очень странная. Мы можем играть только товарищеские матчи, и мы не знаем, когда сможем снова соревноваться, или даже сможем ли вообще. Поэтому мы решили немного изменить возраст команды, привлечь много молодых футболистов, посмотреть много разных игроков, пока мы ждём разрешения вернуться», — заявил Карпин в интервью Diario Vasco.
Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.
