Звезды мирового и отечественного футбола встретятся в Москве на Кубке Легенд — 2026

С 20 по 22 февраля 2026 года на арене Дворца спорта «Мегаспорт» встретятся легенды мирового и отечественного футбола, чтобы определить победителя 18-го международного турнира «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. В 2026 году турнир пройдёт в клубном формате: Кубок Легенд разыграют сборная мира и команды легенд московских клубов, таких как «Динамо», «Зенит» (город Санкт-Петербург), «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, с участием иностранных звёзд, которые выступали за эти команды. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.

Фото: Пресс-служба Кубка Легенд

«Для меня Кубок Легенд – это не просто турниры и матчи, это живая история футбола, которую мы создаём вместе. Каждый выход на поле – возможность напомнить себе и болельщикам, что страсть к игре не угасает с годами. Здесь встречаются эпохи: ветераны передают эстафету, а молодые игроки заряжаются энергией тех, кто когда‑то писал великие страницы нашего футбола.

Ценно, что турнир сохраняет дух настоящего футбольного братства. Ты снова чувствуешь ту самую атмосферу: волнение перед выходом, поддержку трибун, радость от точного паса. И когда видишь горящие глаза ребят, которые учатся у нас, понимаешь: именно ради этого всё и затевалось», – сказал экс-полузащитник ФК «Спартак» Москва Дмитрий Аленичев.

«Кубок Легенд – это прекрасный повод вновь окунуться в атмосферу настоящего футбола, встретиться с друзьями по площадке и передать молодому поколению опыт, накопленный годами. Очень рад буду вновь надеть форму «Зенита» и ощутить энергию болельщиков, которые по-прежнему ценят красоту и дух честной игры. Надеюсь, этот турнир вдохновляет молодёжь заниматься спортом и стремиться к вершинам профессии, а ветеранам позволяет доказать, что мастерство неподвластно возрасту!» – высказался экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра.

Организаторами международного турнира выступают департамент спорта города Москвы, ООО «Спортивное агентство Ньюспорт» при поддержке Российской Премьер-Лиги.

Фото: Пресс-служба Кубка Легенд

Программу Кубка Легенд традиционно откроет детский день «Наше будущее» в пятницу, 20 февраля. Расписание детского дня насыщено яркими событиями: футбольный турнир среди детей спортивных школ Москвы, инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна, подопечных благотворительного фонда «Синдром любви» под руководством зарубежных и отечественных легенд футбола, фото- и автограф-сессии и многое другое.

В субботу, 21 февраля, в первый игровой день Кубка Легенд состоятся групповые этапы. В этот день в двух группах всего будут сыграны шесть матчей, по результатам которых определятся участники финальных встреч второго игрового дня.

В воскресенье, 22 февраля, на поле «Мегаспорта» развернутся самые жаркие баталии за обладание главного трофея Кубка Легенд. Откроет день матч за пятое место среди команд, занявших в своих группах третьи места, и продолжится матчем за третье место (команды, занявшие в группах вторые места). Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители в группах.

На протяжении всех трёх дней гостей турнира ждут автограф-сессии с участием легендарных футболистов, розыгрыши ценных призов от партнёров Кубка Легенд, и, конечно же, море ярких эмоций от встречи с кумирами.

Более подробную информацию о турнире можно найти на сайте https://legends-cup.ru.

------------------------

О 18-м международном футбольном турнире «Кубок Легенд» имени Константина Еременко: «Кубок Легенд» – международный футбольный турнир с многолетней историей, насчитывающей более 150 захватывающих матчей между легендами мирового футбола. Ценности и цели этого ежегодного события неизменны: преемственность поколений, развитие и популяризация футбола, объединение семей спортивными традициями. При этом формат Кубка Легенд периодически обновляется, позволяя ставшему уже традиционным турниру сохранить актуальность и динамичность. Но неизменным остаётся одно – международный статус турнира.

Информация о продаже билетов и список участников турнира появятся позже. Следите за новостями на официальном сайте и на официальной странице в социальных сетях.

По вопросам, связанным со СМИ: press@legends-cup.ru.