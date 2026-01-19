Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько получит «Зенит» от «Атлетико Минейро» за Кассьерру — Касагранде

Стало известно, сколько получит «Зенит» от «Атлетико Минейро» за Кассьерру — Касагранде
Комментарии

Стала известна сумма трансфера колумбийского форварда Матео Кассьерры из «Зенита» в «Атлетико Минейро». Как сообщает инсайдер Вене Касагранде в соцсети X, сине-бело-голубые получат за переход футболиста € 10 млн.

По данным источника, € 7 млн будут заплачены бразильским клубом в качестве фиксированной суммы трансфера, а € 3 млн будут прописаны в договоре в качестве возможных бонусов. Ранее сообщалось, что стороны полностью согласовали все детали сделки, а Кассьерра отправится в Бразилию во вторник, 20 января.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В санкт-петербургский клуб он перебрался из «Сочи». В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись семью голами и двумя передачами.

Материалы по теме
Пьянич и Нани едут в Казахстан, а «Сити» отдал таланта в Испанию. Трансферы и слухи дня
Пьянич и Нани едут в Казахстан, а «Сити» отдал таланта в Испанию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android