Стало известно, сколько получит «Зенит» от «Атлетико Минейро» за Кассьерру — Касагранде

Стала известна сумма трансфера колумбийского форварда Матео Кассьерры из «Зенита» в «Атлетико Минейро». Как сообщает инсайдер Вене Касагранде в соцсети X, сине-бело-голубые получат за переход футболиста € 10 млн.

По данным источника, € 7 млн будут заплачены бразильским клубом в качестве фиксированной суммы трансфера, а € 3 млн будут прописаны в договоре в качестве возможных бонусов. Ранее сообщалось, что стороны полностью согласовали все детали сделки, а Кассьерра отправится в Бразилию во вторник, 20 января.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В санкт-петербургский клуб он перебрался из «Сочи». В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись семью голами и двумя передачами.