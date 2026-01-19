Стали известны соперники московского «Спартака» на зимних сборах в Дубае

Московский «Спартак» в рамках подготовки ко второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги проведёт пять товарищеский матчей на зимних сборах в Дубае, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Красно-белые сыграют с армянским «Пюником» (3 февраля), китайским клубом «Далянь» (7 февраля), «Астаной» из Казахстана (10 февраля), «Ростовом» (21 февраля) и казахстанским «Елимаем» (23 февраля), о встрече с которым сообщалось ранее.

Красно-белые вышли из отпуска 12 января. Команда прошла медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. 15 января «Спартак» отправился в Дубай (ОАЭ). Первый сбор команды пройдёт с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, а третий — с 12 по 28 февраля.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 40 очков.