Марк Гехи обратился к фанатам «Кристал Пэлас» после трансфера в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Марк Гехи высказался о «Кристал Пэлас», за который выступал с 2021 года. Клубы объявили о трансфере игрока сборной Англии в понедельник, 19 января. Контракт защитника с лондонцами истекал летом текущего года.

«Я невероятно благодарен за возможность играть в этом клубе. Многие великие игроки приходили сюда и оставляли свой след. Да и просто быть тем, кто пришёл в этот клуб и играл перед этими замечательными болельщиками — это было для меня невероятно.

Носить капитанскую повязку этого клуба – это настоящее благословение. Знать, что меня поддерживает каждый болельщик, было потрясающе. Культура команды, культура футбольного клуба воплощена в болельщиках и в том, что Южный Лондон значит для каждого человека. И что он значит для меня.

Мне на ум приходит слово «семья», и я думаю о людях, которые поддерживают друг друга. Вне зависимости от обстоятельств болельщики всегда меня поддерживали. Не только как игрока, но и как человека, большего и желать нельзя, поэтому я просто хочу сказать большое спасибо.

Большое спасибо за всё, что вы для меня сделали, за возможность играть в Премьер-лиге, за возможность быть капитаном команды и за возможность для обычного парня осуществить свою мечту», — сказал Гехи в интервью пресс-службе «Кристал Пэлас».