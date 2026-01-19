Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк Гехи обратился к фанатам «Кристал Пэлас» после трансфера в «Манчестер Сити»

Марк Гехи обратился к фанатам «Кристал Пэлас» после трансфера в «Манчестер Сити»
Комментарии

Новичок «Манчестер Сити» Марк Гехи высказался о «Кристал Пэлас», за который выступал с 2021 года. Клубы объявили о трансфере игрока сборной Англии в понедельник, 19 января. Контракт защитника с лондонцами истекал летом текущего года.

«Я невероятно благодарен за возможность играть в этом клубе. Многие великие игроки приходили сюда и оставляли свой след. Да и просто быть тем, кто пришёл в этот клуб и играл перед этими замечательными болельщиками — это было для меня невероятно.

Носить капитанскую повязку этого клуба – это настоящее благословение. Знать, что меня поддерживает каждый болельщик, было потрясающе. Культура команды, культура футбольного клуба воплощена в болельщиках и в том, что Южный Лондон значит для каждого человека. И что он значит для меня.

Мне на ум приходит слово «семья», и я думаю о людях, которые поддерживают друг друга. Вне зависимости от обстоятельств болельщики всегда меня поддерживали. Не только как игрока, но и как человека, большего и желать нельзя, поэтому я просто хочу сказать большое спасибо.

Большое спасибо за всё, что вы для меня сделали, за возможность играть в Премьер-лиге, за возможность быть капитаном команды и за возможность для обычного парня осуществить свою мечту», — сказал Гехи в интервью пресс-службе «Кристал Пэлас».

Материалы по теме
«Сити» взял Гехи, тер Штеген уходит в аренду из «Барсы»! LIVE трансферов Европы
Live
«Сити» взял Гехи, тер Штеген уходит в аренду из «Барсы»! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android