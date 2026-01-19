«Это всё часть медийного цирка». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о слухах про его увольнение

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал слухи о своём возможном увольнении из клуба.

«Когда тебя прижимают к стене, ты борешься. Я просто чувствовал доверие на протяжении всего пути. Я говорил это на каждой пресс-конференции. Сегодня я обедал с руководством, и всё было хорошо. Я знаю, что это всё часть медийного цирка», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее в прессе появилась информация, что, если «Тоттенхэм» не добьётся положительных результатов в ближайших матчах, датский специалист рискует быть уволенным.

После 22 матчей английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.