Наиль Умяров – лидер первой части сезона РПЛ по одному из оборонительных показателей

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров является лидером первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству овладеваний мячом на половине поля соперника. Об этом сообщает телеграм-канала РУСТАТа.

Овладевание мячом – это позитивное действие игрока (перехват, выигранное единоборство, отбор), происходящее на половине поля соперника, в результате которого завершается владение мячом другой команды.

Футболист красно-белых провёл на поле 1680 минут, за которые 46 раз овладевал мячом на половине поля соперника. Хавбек обошёл по этому показателю Хуана Касереса из столичного «Динамо», Ивана Облякова из ЦСКА и Вильмара Барриоса из «Зенита».

В нынешнем сезоне Умяров провёл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.