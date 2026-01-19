Джон Джон отправится на медосмотр перед трансфером в «Зенит», известна сумма — ESPN

Атакующий полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Джон Джон отправится на медосмотр в Россию перед трансфером в «Зенит». Как сообщает издание ESPN, футболист пройдёт медицинское обследование, несмотря на то что клубы всё ещё согласовывают детали сделки.

По данным источника, нерешённым на данный момент остаётся только вопрос о размере бонусов. Стороны договорились о трансфере за € 20 млн. Ожидается, что фиксированная часть сделки составит € 18,5 млн, а оставшиеся € 1,5 млн будут прописаны в качестве бонусов за голы.

Сообщается, что переезд Джона Джона в Россию выглядит необратимым. Напомним, 20% от суммы трансфера должен получить воспитавший игрока «Палмейрас».