Защитник «Сочи» Набиль Аберден ушёл в аренду в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

Защитник «Сочи» Набиль Аберден ушёл в аренду в «Аль-Джазиру» из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает телеграм-канал клуба Российской Премьер-Лиги.

Марокканский игрок обороны перешёл в российскую команду в феврале 2025 года. Всего в составе «Сочи» футболист провёл 26 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне Аберден выходил на поле в 12 встречах за клуб во всех турнирах.

Ранее «барсы» отпустили из команды другого легионера-защитника, нигерийца Соломона Агбалаку, разорвав с ним контракт.

После 18 сыгранных встреч Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав девять очков. От зоны стыковых матчей команду Игоря Осинькина отделяет пять очков. При этом клуб из одноимённого города обладает худшей в лиге разницей забитых и пропущенных мячей («-25»). Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.