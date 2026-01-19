Сборная России опустилась на 36-е место в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала первый в 2026 году рейтинг, в котором сборная России потеряла три позиции по сравнению с предыдущим годом и занимает 36-е место.

В активе команды Валерия Карпина 1524 балла. Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании (1877 балла), далее следуют команды Аргентины (1873) и Франции (1870).

Сборная Марокко, проигравшая в финальном матче Кубка африканских наций, прибавила три позиции и поднялась с 11-й на восьмую строчку (1736), вытеснив из первой десятки команду Хорватии (1716). Победитель турнира сборная Сенегала поднялась с 19-го на 12-е место (1706).