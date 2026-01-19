Мбаппе поддержал Браима Диаса после незабитого пенальти на 90+24-й минуте в финале КАН

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поддержал своего одноклубника и форварда сборной Марокко Браима Диаса после нереализованного пенальти на 90+24-й минуте в финале Кубка африканских наций с Сенегалом (0:1 д. вр.). Игрок пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

«Я отправил ему сообщение, но пока не получил ответ. Полночи я провёл на телефоне с Ашрафом [Хакими], я прекрасно знаю всё, что произошло. Это сложно.

Я понимаю, что он сейчас чувствует. Я сам через это прошёл (Мбаппе не реализовал решающий пенальти в 1/16 финала Евро-2021 со Швейцарией. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, он чувствует разочарование, гнев… Марокканский народ ждал этого годами, и они были так близки к тому, чтобы выиграть этот трофей. Но такова жизнь футболиста, мы должны ему помочь. Прежде чем думать о спортсмене, мы должны думать о человеке; он, должно быть, в ужасном состоянии. Для нас будет очень важно оказать ему поддержку», – приводит слова Мбаппе L’Équipe.