Семшов назвал три лиги, в которых может комфортно работать Хаби Алонсо

Семшов назвал три лиги, в которых может комфортно работать Хаби Алонсо
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал футбольные лиги, в которых может комфортно работать бывший тренер «Реала» Хаби Алонсо.

«В Германии он уже работал. Есть ещё чемпионаты Испании и Италии. Вот эти три лиги, где он спокойно может работать. На данный момент ему нужно немножко перезагрузить себя психологически. Ему лучше возглавить клуб, который борется за Лигу чемпионов, но не за чемпионство», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года, ранее он работал в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 48 набранных очков в 20 встречах.

