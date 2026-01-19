Скидки
«Мне нужна была эта пауза». Кристофер Мартинс — о физическом состоянии и отпуске

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём физическом состоянии, а также о времени, проведённом в отпуске.

«Я в хорошем состоянии. Поработал над своими проблемными точками. Боль больше не беспокоит. Я свеж и готов к сборам на 100%.

10 дней провёл в Таиланде. Было здорово! Насладился солнцем и перезагрузился перед новым этапом. Мне нужна была эта пауза.

Впереди работа с новым тренером. Посмотрим, что у нас получится. Но главная цель всегда одна — набирать как можно больше очков и только побеждать», — приводит слова Мартинса официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Мартинс сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

Комментарии
