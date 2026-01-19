Скидки
«Милан» не проигрывает 20 матчей подряд в Серии А впервые с чемпионского сезона-1992/1993

«Милан» не уступает в 20 матчах подряд в Серии А впервые с сезона-1992/1993. Тогда красно-чёрные под руководством Фабио Капелло взяли чемпионат Италии. Об этом сообщает аккаунт OptaPaolo в социальной сети X.

Подопечные Массимилиано Аллегри семь раз сыграли вничью и одержали 13 побед. Для повторения беспроигрышной серии 1990-х годов «Милан» должен не уступить в ближайших трёх встречах. «Россонери» сразятся с «Ромой» (25 января), «Болоньей» (3 февраля) и «Комо» (8 февраля).

На данный момент «Милан» набрал 46 очков в 21 встрече и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Интер» с 49 очками.

