Босс «Кристал Пэлас» высказался о переходе Марка Гехи в «Манчестер Сити»

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш прокомментировал трансфер защитника Марка Гехи в «Манчестер Сити». О сделке было объявлено в понедельник, 19 января. Контракт защитника с лондонцами истекал в конце сезона.

«Прощаться с игроком такого калибра, как Марк, никогда не бывает легко, но мы уважаем его стремление играть в футбол на самом высоком уровне. Качества Марка на поле говорят сами за себя. Талант футболиста продолжает блистать как в клубе, так и в сборной, и за время, проведённое в Южном Лондоне, он действительно повзрослел, превратившись в защитника высшего класса, лидера на поле и важного игрока для своей страны.

Однако не менее важно отметить Марка Гехи как человека – уроженца Южного Лондона с образцовым менталитетом как на поле, так и за его пределами, чьи лидерские качества позволили ему стать капитаном клуба в юном возрасте, а затем привести нас к одному из лучших дней на стадионе «Уэмбли» (17 мая 2025 года «Кристал Пэлас» завоевал Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»).

Скромный характер и зрелость Марка на протяжении всего его пребывания у нас являются ярким примером для подражания в современном футболе. Он останётся в наших сердцах, и – хотя нам грустно прощаться с ним – он заслуживает того, чтобы уйти с нашими наилучшими пожеланиями на будущее». Удачи тебе, Марк, и спасибо тебе», — сказал Пэриш в интервью пресс-службе «Кристал Пэлас».