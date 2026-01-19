«Лестно отзывался о России». Тренер Киильяборда — о том, кто советовал перейти в «Динамо»

Тренер московского «Динамо» по физподготовке Агустин Киильяборда рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию. Аргентинец присоединился к штабу главного тренере бело-голубых Ролана Гусева 10 января вместе с российскими специалистами Романом Шароновым и Юрием Жирковым.

«Я очень рад приехать в такой большой клуб. Слышал о «Динамо», когда оно играло в еврокубках. Это один из московских грандов, и я с большим желанием приступаю к работе. Я раньше работал в штабе Рамона Диаса в «Пирамидз», в «Аль-Хиляле» и «Аль-Насре», где также был Осмар Феррейра, который в своё время играл в России.

Он очень лестно отзывался о вашей стране. Я сразу с ним проконсультировался, когда получил предложение от «Динамо». Он сказал, что это прекрасная страна, где будет очень комфортно. И он оказался прав, потому что так я себя и чувствую», — сказал Киильяборда в интервью на клубном YouTube-канале «Динамо».

Аргентинец Осмар Феррейра выступал за московский ЦСКА с 2004 года. В январе 2008-го аргентинец перебрался из московского клуба в украинский «Днепр».