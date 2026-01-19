Скидки
Юрген Клопп прокомментировал свою позицию по отношению к работе в «Реале»

Комментарии

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свою позицию по отношению к работе в мадридском «Реале».

«Сейчас я нахожусь на том этапе жизни, когда меня полностью устраивает моё положение. Я не хочу быть нигде больше. Меня не волнует, когда я слышу, что мадридский «Реал» якобы заинтересован во мне, если это вообще так; это всего лишь спекуляции в СМИ.

Сейчас я бы сказал «нет», но я не могу сказать «никогда». Не думаю, что изменю своё мнение, но не знаю. Я бы посоветовал, увольняя тренера, иметь представление о том, кто станет его преемником. И быть реалистичным», — приводит слова Клоппа AS.

Ранее в прессе появилась информация об интересе мадридского клуба к немецкому специалисту.

«Реал» уволил Хаби Алонсо, который возглавлял «сливочных» с лета 2025 года. Пост главного тренера клуба занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 48 набранных очков в 20 встречах.

