«Шальке» сделал трансферное предложение Эдину Джеко — Плеттенберг

«Шальке-04» сделал трансферное предложение нападающему «Фиорентины» Эдину Джеко. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации инсайдера, главный тренер команды второго дивизиона чемпионата Германии Мирон Муслич уже поговорил с боснийским форвардом о возможном переходе. При этом ранее в прессе появлялась информация об интересе «Парижа» к игроку «фиалок».

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В сезоне-2024/2025, выступая за «Фенербахче», игрок отметился 14 голами и четырьмя передачами за 37 игр. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.