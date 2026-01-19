«Всё было совсем иначе». Дивеев — о работе под руководством Семака в «Уфе» и в «Зените»

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев высказался о работе под руководством главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в «Уфе». Футболист и тренер пересеклись в клубе из Башкортостана в 2018 году.

— Знакомство с Сергеем Семаком по «Уфе» стало дополнительным аргументом в пользу перехода?

— Мы пересекались довольно давно, и в «Уфе» всё было совсем иначе. В первую очередь, в плане тактики и тренировочного процесса. Тогда Сергей Богданович только начинал работать главным тренером.

Сравниваю свои первые сборы при нём тогда и сейчас и понимаю — требования совсем другие и вообще многое изменилось. Но это и понятно с учётом команды «Зенит» и её уровня. С другой стороны, как человек Сергей Семак остался прежним, — сказал Дивеев в интервью «Матч ТВ».