«Может трёхзначное число сложиться». Александр Ерохин — о большом опыте участия в сборах

«Может трёхзначное число сложиться». Александр Ерохин — о большом опыте участия в сборах
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как большой опыт помогает во время тренировочных сборов.

«Не стану говорить, какие это по счёту сборы для меня, потому что может трёхзначное число сложиться (смеётся). В чём помогает опыт? Понимаешь, как правильно готовиться, чтобы не было травм в первые дни, особенно когда большая нагрузка на мышцы. Лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и подобных неприятных вещей.

Можно сказать, что для меня каждый тренировочный день — в удовольствие. Сборы — это время, когда есть возможность хорошо поработать, сконцентрироваться непосредственно на своей подготовке, на работе над мышцами верхней части тела и ног, на какой-то дополнительной работе», — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Ерохин сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

