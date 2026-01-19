В «Актобе» отреагировали на информацию о возможном подписании Нани, Пьянича и Смолова

В «Актобе» отреагировали на информацию о возможном подписании бывшего вингера «Манчестер Юнайтед» Луиша Нани, экс-полузащитника «Барселоны» и ЦСКА Миралема Пьянича и российского нападающего Фёдора Смолова.

«Клуб активно ведёт переговоры со многими игроками. Имена потенциальных новичков будет нецелесообразно озвучивать, поскольку официально пока ничего не достигнуто. Однако могу заверить в том, что «Актобе» на трансферном рынке постарается усилиться как минимум одним громким трансфером», — сообщили в пресс-службе «Актобе» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее в прессе появлялась информация, что в случае подписания контракта Пьянич будет получать одну из самых больших зарплат за всю историю казахстанской лиги.