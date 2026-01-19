Скидки
«С Саней Головиным пообщаемся». Карпин прибыл в Мадрид на матч ЛЧ «Реал» — «Монако»

«С Саней Головиным пообщаемся». Карпин прибыл в Мадрид на матч ЛЧ «Реал» — «Монако»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин записал видеообращение из Мадрида, где во вторник, 20 января, «Реал» примет на своём поле «Монако» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее специалист посетил матч 20-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели «Реал Сосьедад» — «Барселона». К сожалению, Арсен [Захарян] не принял участие, но зато я с ним пообщался хотя бы. На игру «Реал Сосьедад» — «Сельта» уже может быть в строю, так что посмотрим.

А завтра посмотрим «Реал» Мадрид — «Монако». Заодно и с Саней Головиным пообщаемся — как он себя чувствует и вообще как дела. Так что всё хорошо. Даже всё замечательно, я бы сказал. Всем привет», — сказал Карпин в видеообращении в телеграм-канале.

